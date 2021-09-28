«Яркая и красивая»: Нетребко в костюме в горох апельсинового цвета и прозрачных мюлях подчеркнула стройность

Анна Нетребко — частая гостья на светских раутах и вечеринках. Но большую часть времени она проводит на гастролях, поэтому привыкла даже во время поездок находить время на досуг. Так уже несколько недель она путешествует по России. После праздничного концерта в Кремле, который был приурочен к ее юбилею, артистка посетила Нижний Новгород, Самару и Воронеж.

Обычно перед выступлениями Анна в пуховике и платке гуляла по городу, осматривая улицы и достопримечательности. Она всегда тщательно продумывает свои наряды. А после очередного концерта оперная дива отметилась в костюме апельсинового цвета в горох. Она сочетала его с блузкой в оттенке фуксии. Образ завершили прозрачные мюли и броская сумка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты заметили, что в этом наряде она выглядит стройнее. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Анна Нетребко сама по себе яркая и энергичная, поэтому она абсолютно органична в нарядных образах, которые забирают внимание на себя от того, на ком они одеты. Их хочется рассматривать. Картинка, конечно, может изменять реальные оттенки цветов, но все равно имеет место контрастное сочетание оранжевого цвета брючного костюма и розово-фуксийного оттенка блузки. А именно — абсолютно теплого цвета с цветом, более холодной группы, поскольку фуксия в своем составе имеет синий пигмент. Очень большую роль играет в этом образе акцентная сумочка, в которой имеются два фиолетово — синих шарика. Так вот, эта, казалось бы незначительная деталь, играет большую роль, гармонизируя между собой тепло и холод оттенков, ведь фиолетовый состоит из красного и синего. Жаль, что не вижу подробности принта, имитирующего горошек в реале, но мне кажется что цвет внутри горошин не серый, а с фиолетовым оттенком. Поэтому контраст в цветовом комбинировании смотрится гармонично. Желтый цвет сумочки поддерживает тепло оранжевого, а цвет помады на губах — цвет фуксии. Гармонии добавляет ритмичность (повтор линий и форм) — шарики на ручке повторяют форму горошин. Рисунок на сумочке напоминает роспись под хохлому, добавляя русского флера, что превращает образ в наряд. Несмотря на то, что образ сложный, он тщательно продуман, иначе выглядел бы перегруженным, а этого не произошло. В нем даже ритм рисунка сумочки перекликается с ритмом декора топа. Такой яркий, насыщенный образ может на себе нести только такая же яркая и красивая Анна Нетребко», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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