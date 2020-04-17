«Я его люблю, но жить с ним не хочу»: Лена Катина высказалась о бывшем муже

По словам певицы, она в прекрасных отношениях с отцом своего ребенка.

Певица Лена Катина, которая получила огромную известность по выступлениям в группе «Тату», в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась о своем бывшем супруге. Звезда была замужем за словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2015 году она родила от него сына Александра. Скоро ребенку исполнится пять лет.

Как отметила Лена, сейчас в ее жизни есть любимый человек. Именно ему она посвящает свои новые композиции. При этом и с бывшим мужем она в прекрасных отношениях.

«Мы немного с ним не дотянули до десяти лет совместной жизни. Так сложились обстоятельства, что мы не смогли быть вместе. Мы сейчас общается. Находимся в хороших отношениях. Я его люблю, но жить с ним не хочу». Лена Катина

Как отметила исполнительница, сейчас она все время проводит на самоизоляции со своим ребенком. Они много гуляют с Александром. Как отметила Катина, на день рождения сына, который тот будет отмечать в мае, она готовится подарить ему велосипед.