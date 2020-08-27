«Встречаемся в аэропорту, и сразу конфликт»: Волкова объяснила, почему не получилось возродить «Тату»

По словам звезды, с Леной Катиной им не удалось найти общий язык.

Певица Юлия Волкова объяснила, почему им с Леной Катиной так и не удалось возродить группу «Тату», которая гремела по всей стране, да и миру, в начале двухтысячных годов. После распада группы вместе они выступили всего один раз – на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Как сказала Волкова, сразу после этого им с Катиной предложили тур по городам Европы. В частности, выступления должны были пройти в Словакии. Когда они садились в самолет, произошла ссора. Катина просто вышла из лайнера и никуда не полетела.

«Мы встречаемся в аэропорту, и сразу конфликт, бытовые моменты».

Юлия Волкова

В то же время Волкова считает, что рано или поздно они найдут точки соприкосновения с Катиной и группа возродится, сообщает Premier.one.

Напомним, группа «Тату» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. «Тату» является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой популярности.