«Идеально спелись»: поклонники в восторге от дуэта экс-бойфренда Ольги Бузовой с бывшей солисткой «Тату»

В минувшее воскресенье на телеканале «Россия» состоялась премьера шоу «Дуэты». Суть его в том, что звезды выходят на сцену парами, но не видят друг друга до самого конца песни.

Участие в шоу принимает ведущий «Дома-2», экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян. С ним в дуэте песню Тимати «Не сходи с ума» исполнила бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина. Многим пара показалась гармоничной и убедительной.

В восторге от выступления сына, понятное дело, мама Давида Манукяна. Она опубликовала видео номера Давы с Леной Катиной в микроблоге.

«Великолепное эмоциональное выступление на шоу «Дуэты» Давы и Лены Катиной. Мне очень понравилось — сколько настоящих, искренних эмоций, очень красивый голос», — поделилась Анна Манукян.

Мнение родительницы Давида Манукяна разделили и ее подписчики, смотревшие шоу «Дуэты».

«Мне очень понравилось. Потрясающий дуэт!», «Лучшее выступление. Бесподобные», «Замечательный дуэт! Лучшие!», «Дава такой трогательный, милый. От сердца поет и чувствует», «Я столько раз посмотрела именно этот дуэт. И каждый раз плачу, каждый раз мурашки, волнение и переживания… Идеально спелись. Спасибо за эмоции», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.