«Хочу поделиться с вами кое-чем важным»: Алина Загитова выступила с заявлением

Олимпийская чемпионка призналась, что у нее много планов после окончания карьеры.

Фигуристка Алина Загитова в Instagram выступила с заявлением, косвенно намекающим на окончание ее спортивной карьеры.

«Хочу поделиться с вами кое-чем очень важным! Когда ты всю жизнь занимаешься профессиональным спортом, тренируешься с утра и до глубокой ночи – времени на что-то другое почти не остается. И когда ты достигаешь наивысшей награды, такой как олимпийское золото, наступает момент, когда ты понимаешь, как много еще интересного в мире и хочется все попробовать!» Алина Загитова

Как отметила Алина Загитова, для нее честь вести «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Как сказала фигуристка, шоу способно объединить профессиональных фигуристов и обожаемых звезд шоу-бизнеса.

Напомним, что Алина Загитова уже почти два года не выходит на старт официальных соревнований. При этом пока она не говорила, что собирается завершить свою профессиональную карьеру.

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