«Надо думать не только за него, но и за себя»: Загитова запуталась во время интервью с Медведевой

Один из вопросов в итоге пришлось переснять.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года в женском одиночном разряде по фигурному катанию Алина Загитова запуталась во время съемок шоу «Ледниковый период», когда брала интервью у серебряного призера тех Игр Евгении Медведевой.

Алина Загитова, которая является ведущей проекта, сначала поговорила с партнером Медведевой по шоу тиктокером Даней Милохиным. Все прошло гладко. А вот во время разговора с давней соперницей Алина Загитова, судя по всему, немного разволновалась.

Она спросила у партнерши по «Хрустальному» об ощущениях от парного катания. В первом варианте Алина перепутала слова и сказала, что теперь «надо думать не только за него, но и за себя». Со второго дубля все прошло хорошо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» стартует на Первом канале. Проект уже не первый год с успехом идет на телевидении и пользуется огромной зрительской любовью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.