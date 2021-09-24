Загитова и Медведева вместе проведут вечер в честь 50-летия школы «Самбо-70» в Кремле

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер игр в Пхенчхане Евгения Медведева вместе выйдут на сцену в Кремле в честь 50-летия школы «Самбо-70».

Как отметил глава школы Ренат Лайшев, на торжественный вечер приглашены все звездные ученицы Этери Тутберидзе разных лет.

«А вести будут Загитова и Медведева вместе. Будет ли Трусова? Приглашены все девчонки, но конкретно сказать не могу». Ренат Лайшев

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в число претенденток на поездку на Олимпиаду 2022 года в китайский Пекин. При этом официально они свою карьеру до сих пор не завершили. Многие эксперты уже давно сходятся во мнении, что они не смогут вернуться на прежний уровень, сообщает «Спорт-Экспресс».

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