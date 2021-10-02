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Поближе к монархам: как стать соседями принца Чарльза и Камиллы

Рядом с поместьем будущего короля продается особняк.

Поближе к монархам: как стать соседями принца Чарльза и Камиллы
Принц Чарльз и Камилла. Фото: Global Look Press

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз живут в имении Хайгроув. Накануне стало известно, что их соседями может стать любой желающий, у кого на счету есть кругленькая сумма.

Имение Котсуолдс выставили на продажу за 7,5 млн фунтов стерлингов. Особняк был возведен в позапрошлом веке. Королевские соседи – не самое главное, чем может привлечь лот покупателей. Главный дом окружает 117 акров земли и множество построек.

Имение по соседству с принцем Чарльзом можно купить за 7,5 млн фунтов стерлингов
Имение по соседству с принцем Чарльзом можно купить за 7,5 млн фунтов стерлингов. Фото: Strutt & Parker

«Семейные поместья редко попадают на рынок. Удивительно найти такой вариант в этой части Британии, причем, с такой большой усадьбой», — цитирует Express агента по недвижимости Мэтью Садлоу.

Напомним, что принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз живут в Хайгроув с 2005 года. Туда они переехали после того, как стали официальными мужем и женой.

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