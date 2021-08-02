Опять все из-за Гарри: почему принц Чарльз поссорился с принцессой Анной

У принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II, были холодные отношения с принцессой Дианой. В 1984 году, когда у ее старшего брата, принца Чарльза и леди Ди родился принц Гарри, Анна хотела стать его крестной матерью, однако разговор на эту тему завершился большой ссорой.

«Ее недовольство переросло в полномасштабный семейный скандал, когда она узнала, что ее младший брат Эндрю должен был стать крестным отцом трехмесячного принца Гарри, а ей отказали», — пишет Express.

Анна была так раздосадована, что вообще не явилась на церемонию крещения племянника. В этот день она решила отправиться в небольшое путешествие со своим первым мужем Марком Филиппсом.

Кстати, как писали ранее таблоиды, принцесса Анна была одной из явных противниц брака Гарри и Меган.

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