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«Она красивая»: Меган Маркл впервые рассказала о дочери

Лилибет Диана родилась 4 июня этого года.

«Она красивая»: Меган Маркл впервые рассказала о дочери
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. В клинике Санта-Барбары экс-актриса родила дочь. Ее назвали Лилибет Диана, в честь прабабушки и бабушки. На днях малышке исполнится четыре месяца, но герцоги Сассекские до сих пор не показали ее общественности.

Во время недавнего тура по Нью-Йорку, куда пара приезжала с рабочим визитом, Меган впервые заговорила о дочери.

«Она красивая», — ответила герцогиня на вопрос одного из журналистов. Об этом пишет goodto.com.

Напомним, что Гарри и Меган планируют крестить Лилибет в Виндзоре на глазах у королевы. Однако недавно появилась информация, что принцу Уильяму эта идея не понравилась.

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