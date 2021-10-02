«Она красивая»: Меган Маркл впервые рассказала о дочери

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. В клинике Санта-Барбары экс-актриса родила дочь. Ее назвали Лилибет Диана, в честь прабабушки и бабушки. На днях малышке исполнится четыре месяца, но герцоги Сассекские до сих пор не показали ее общественности.
Во время недавнего тура по Нью-Йорку, куда пара приезжала с рабочим визитом, Меган впервые заговорила о дочери.
«Она красивая», — ответила герцогиня на вопрос одного из журналистов. Об этом пишет goodto.com.
Напомним, что Гарри и Меган планируют крестить Лилибет в Виндзоре на глазах у королевы. Однако недавно появилась информация, что принцу Уильяму эта идея не понравилась.
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