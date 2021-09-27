Поставила на место: Елизавета II отругала Меган Маркл за внезапную истерику

Инцидент произошел в 2018 году.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Накануне свадьбы во дворце случился скандал. Экс-актриса устроила истерику.

Автор книги «Меган: принцесса Голливуда» Эндрю Мортон утверждает, что будущая герцогиня хотела надеть на торжество понравившуюся ей тиару, но королева была против. Между ними возникла неприятная ситуация.

«Она получит ту диадему, которую дам ей я», — сказала Елизавета II принцу Гарри.

Внук остался недоволен таким решением бабушки, отметив, что «Меган всегда получает то, что хочет». Но королева была непреклонна.

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В итоге на свадебной церемонии в Виндзорском замке Меган появилась в бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской. Она была создана еще в 30-е годы прошлого века ювелирами дома Garrard. Об этом пишет Express.

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