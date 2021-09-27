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Поставила на место: Елизавета II отругала Меган Маркл за внезапную истерику

Инцидент произошел в 2018 году.

Поставила на место: Елизавета II отругала Меган Маркл за внезапную истерику
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Накануне свадьбы во дворце случился скандал. Экс-актриса устроила истерику.

Автор книги «Меган: принцесса Голливуда» Эндрю Мортон утверждает, что будущая герцогиня хотела надеть на торжество понравившуюся ей тиару, но королева была против. Между ними возникла неприятная ситуация.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

«Она получит ту диадему, которую дам ей я», — сказала Елизавета II принцу Гарри.

Внук остался недоволен таким решением бабушки, отметив, что «Меган всегда получает то, что хочет». Но королева была непреклонна.

В итоге на свадебной церемонии в Виндзорском замке Меган появилась в бриллиантовой тиаре-бандо Марии Текской. Она была создана еще в 30-е годы прошлого века ювелирами дома Garrard. Об этом пишет Express.

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