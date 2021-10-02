«Какая красавица»: Анна Михайловская похвасталась моложавой мамой

В одной из последних публикаций личного микроблога Анны Михайловской появилось совместное фото знаменитости с ее мамой. Таким способом артистка поздравила любимую родительницу с днем рождения.

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» облачилась в силуэтное платье цвета пудры и остроносые туфли с бантиком. Актриса обнимала маму в черном прямом платье с прозрачными рукавами.

Родительница Михайловской держала в руках огромный букет цветов. Мама Анны отметила день рождения в кругу родных.

«Мамочка, с днем рождения! Люблю тебя», — поздравила актриса свою родительницу.

Поклонники Михайловской отметили, что актриса очень похожа на свою маму. Фолловеры присоединились к поздравлению Анны:

«Чудесная Мамочка с восхитительной дочкой!», «Какие вы прекрасные!», «Какая красавица мама ваша», «Очень похожи, с днем рождения вашу маму!», «Самые искренние и поздравления и наилучшие пожелания красивой мамочке».

Напомним, ранее Анна Михайловская показала новый образ для прогулок в холодную погоду. Артистка скомбинировала двубортное пальто песочного цвета с ярким платком. Стилист оценила утепленный образ актрисы.

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