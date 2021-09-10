«Как школьница»: Анна Михайловская в клетчатой юбке и канареечном берете сводила сына в музей

Актриса Анна Михайловская разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с сыном Мирославом. Знаменитость прогулялась с мальчиком по трамвайному депо.

Михайловская отметила, что всегда проводит культурную программу сыну в путешествиях. Однако музеи родного города Анна и ее малыш изучили не так основательно. Актриса решила исправлять это.

«В Питере таксист сказал: «Что вы тут делаете?». Забирал он нас от трамвайного депо. Но только он не знает, что там музей, а мы знаем. Мы вообще изучили там все выставки, где и что посмотреть нового и т.п. Как-то стало обидно, что, будучи туристом, ты столько ходишь и смотришь, а в своем родном городе вечно некогда, поэтому вот исправляемся», — призналась Михайловская.

Анна для прогулки по музею выбрала ярко-желтую юбку в синюю клетку. На голове актрисы красовался такого же цвета берет. Только головной убор был однотонным. Михайловская разбавила сочные оттенки молочной водолазкой с коротким рукавом. А на ногах артистки были лаковые лоферы. Анна заплела волосы в косичку. Так актриса окончательно заставила поверить поклонников в то, что годится в школьницы.

«Как школьница», «Как брат с сестрой», «Ваш образ очень сейчас напомнил Блэр Уолдорф из сериала «Сплетница»», — написали фанаты Михайловской

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