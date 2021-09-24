«Убрать платок с шеи»: Анна Михайловская скомбинировала двубортное пальто с ярким аксессуаром

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Анны Михайловской появилось фото, на котором знаменитость запечатлелась в образе для прогулок в холода.

К слову, стилист портала Teleprogramma.pro Оксана Шлентова подсказала, как улучшить look исполнительницы главной роли в сериале «Капитанша».

«Я бы посоветовала убрать платок с шеи. Далее заменить свитер на вариант более свободного кроя, с воротом, возможно, больше на размер. Данный свитер смотрится немного устаревшим. Если оставить эти свитер и джинсы, то предлагаю заменить пальто на более светлый и нейтральный цвет (молочный, жемчужный, белый, светло-бежевый, зефирный). Если пальто оставить в таком же цвете, то предлагаю заменить цвет свитера на естественные, натуральные цвета (кофейный, бежевый, белый, молочный, жемчужный, зефирный)», — отметила стилист.

Также специалист рассказала о том, какую сумочку можно подобрать к подобному луку.

«Подходят струящиеся, натуральные ткани, сумки витиеватой, округлой, плавной формы среднего размера. Цвета: пастельные, нюдовые, зефирные, пудровые, нейтральные», — резюмировала Шлентова.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай. Работает стилистом с 2019 года.

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