«Как элегантно»: Анна Михайловская поддержала тренд на плиссированные юбки

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская — похвасталась на личной странице в Instagram модным образом в офисном стиле.

Экс-возлюбленная актера Тимофея Каратаева облачилась в белоснежную блузку и темно-синюю юбку в складку. Изделие длины миди было украшено молочной горизонтальной полоской. Михайловская не побоялась использовать такой принт. Некоторые не любят горизонтальную полоску из-за ее свойства зрительно увеличивать фигуру. Однако Анна разбавила принтованный низ однотонным верхом и избежала ошибки. Также Михайловская подобрала к аутфиту минималистичные аксессуары.

Анна собрала волосы в аккуратный пучок. На воротник рубашки Михайловская прикрепила заколку в виде белой розы. А на плече актрисы весела темно-баклажановая сумка Louis Vuitton.

«Анна, Вы безупречная и стильная», «Как элегантно», «Школьница», «Прелесть вы, Анечка!», «Ну девочка-девочка», «Вы бесподобны», — написали восхищенные поклонники Михайловской в комментариях под фото.

Напомним, ранее актриса облачилась в канареечный берет и юбку в клетку. В таком образе Михайловская появилась в музее и напомнила фанатам школьницу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.