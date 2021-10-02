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«Уже неделю мы не живем вместе»: жена Малафеева решила «поставить на паузу» отношения с мужем

Как отметила Екатерина, она пока не знает, что у них в жизни с вратарем будет дальше.

«Уже неделю мы не живем вместе»: жена Малафеева решила «поставить на паузу» отношения с мужем
Вячеслав Малафеев с женой. Фото: Globallookpress.com

Жена бывшего вратаря санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина в сторис Instagram заявила, что не живет вместе с мужем уже целую неделю.

Комментарий Екатерины Малафеевой
Комментарий Екатерины Малафеевой. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina/

«Дорогие мои. Буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу».

Екатерина Малафеева

Как отметила Екатерина Малафеева, она пока не знает, что будет с их отношениями дальше.

«Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время – поделюсь», — заявила Екатерина Малафеева.

Напомним, что Вячеслав Малафеев с женой вместе с 2012 года. У них есть совместный сын Алекс. Кроме того, у Вячеслава Малафеева двое детей от предыдущих отношений – дочь Ксения и сын Максим.

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