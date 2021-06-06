«Это просто хайп»: Вячеслав Малафеев не помнит, когда дочь приходила на могилу матери

Футболист считает своим долгом заботиться о Ксении, несмотря ни на что.

Экс-вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев призналася, что не помнит, когда родная дочь в последний раз была на могиле матери.

Напомним, Марина Малафеева погибла при аварии. Машина жены футболиста на большой скорости врезалась в дерево.

Вячеслав объяснил, что его дочь была близка с погибшей возлюбленной. Однако Ксения давно не навещает могилу матери. А все страдания ребенка знаменитость считает преувеличенными.

«Да, у нее была очень сильная связь с Мариной. У себя в микроблоге она рассказывает, как ей жалко саму себя и что ей очень нужна мама. Но это просто хайп. Хайп и продвижение своей социальной сети. На самом деле она и не вспомнит, когда в последний раз навещала могилу матери», — ответил футболист Ксении Собчак в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Также Малафеев добавил, что девушка действительно психически не здорова. И с этим он продолжает бороться.

«Я буду всегда ей помогать, это же моя дочь. Она больна. Она психически больна. И я не могу злиться на человека, который болен. Это мой крест, мое испытание, и мы его пройдем вместе», — признался Вячеслав.

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