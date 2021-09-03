Жена Вячеслава Малафеева обнажилась в ванной, лишь слегка прикрывшись лепестками роз

Жена бывшего вратаря санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, Екатерина, которой 33 года, опубликовала в Instagram очень откровенный и пикантный снимок. На фотографии она лежит в ванной, запечатлевшись полностью обнаженной. Свои прекрасные формы она лишь слегка прикрыла лепестками роз. На ногах у Екатерины можно увидеть блестящую обувь на каблуках.

«Голая правда. Интриги, скандалы, расследования. СМИ просто обожают вырвать из контекста какую-нибудь фразу и раздуть из этого целую криминальную статью».

Екатерина Малафеева

«Катя, ты просто огонь», «У вас несколько детей. Вы, судя по всему, вообще без тормозов. О чем тут вообще можно говорить», «Очень красивая получилась фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина — вторая жена Вячеслава Малафеева. У пары есть общий сын Алекс. Кроме того, у бывшего вратаря еще двое детей от бывшей супруги, которая, к сожалению, уже ушла из жизни.

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