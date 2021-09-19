«Такие красивые, а любовь прошла»: жена Вячеслава Малафеева чуть не потеряла мужа

Вторая жена футболиста Вячеслава Малафеева — Екатерина — поделилась в своем микроблоге былыми проблемами в семье. Долгое время пара не могла вернуть прежнюю страсть своих любовных отношений.

Когда Екатерина потеряла ребенка, она впала в депрессию. Тогда и появились размолвки с мужем. Весной 2020 года Малафеева ушла с работы и не находила в себе силы жить дальше. Екатерине казалось, что Вячеслав отдаляется от нее.

Семья Малафеевых даже переехала на дачу на берегу Финского залива, чтобы вернуть гармонию и любовь. Но все попытки были безуспешны. Однако Екатерина не стала сдаваться. Она начала изучать специальную литературу, ходить к сексологу, развивать себя и свое тело.

«К состоянию жертвы была не готова, поэтому пошла в развитие, мне безумно было интересно, как мы такие красивые, а любовь прошла. Стала искать сексолога. Захотелось новых знаний, хотя я была уверена, что профи уже во всем», — отметила Малафеева.

«Поняла, что проблем нет, кроме того, что мы придумали себе в голове. Мы реально хотели разводиться, а тут как раз открылось второе дыхание», — резюмировала Екатерина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.