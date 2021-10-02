«Мы с армянами скрываем это»: Павел Воля проговорился о своей зарплате на Comedy Club

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ впервые раскрыл свой настоящий заработок. В студию на программу пришел рэпер Джиган. Он получит за свой бой с бойцом Александром Емельяненко 50 миллионов рублей. При этом его сопернику дадут почти в два раза меньше – 30 миллионов рублей.

«Просто, если бы я узнал, что получаю 30 миллионов рублей, а ты, Паша, 50», — заметил Гарик Харламов, намекая, чтобы был бы возмущен такой разницей в зарплатах с коллегой на Comedy Club.

«Ты не знаешь. Мы с армянами скрываем это». Павел Воля

«То есть получается, что сейчас за 50 миллионов можно официально избить Джигана?» — задал вопрос Гарик Харламов.

«Мне кажется, что люди скоро кредиты будут брать. «Дайте 50 миллионов». «Вам на что?» «Нам на Джигана», — пошутил Павел Воля.

Ранее Павел Воля объяснил, почему рэпер Джиган больше не появится на проекте. По его словам, после боя с Александром Емельяненко он просто не сможет этого сделать.

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