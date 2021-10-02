Какие цвета подходят блондинкам: советы стилиста
Видео
Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео

«Ребята, настал этот момент»: Воля объяснил, почему Джиган больше не появится на Comedy Club

Шоумен высмеял известного рэпера.

«Ребята, настал этот момент»: Воля объяснил, почему Джиган больше не появится на Comedy Club
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

Юморист Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ объяснил, почему рэпер Джиган больше не появится на программе.

«Уже 4 ноября на «ВТБ-Арена» состоится бой Джигана и Александра Емельяненко. У нас в гостях Джиган», — заметил юморист Гарик Харламов.

Джиган
Джиган. Фото: Globallookpress.com

«Ребята, вот и настал этот момент: Джиган в последний раз на Comedy Club».

Павел Воля

«Перенесли бой. Я просто на Мальдивы улетаю на серф», — сказал на это Джиган.

«У нас есть информация, что бой платный. 80 миллионов получат на двоих оба бойца. 50 миллионов получаешь ты, а 30 — Емельяненко. Один вопрос: зачем 50 миллионов мертвому человеку?» — спросил Воля.

«У меня детей много», — отшутился Джиган.

Напомним, что у Джигана четверо наследников от модели Оксаны Самойловой. Пара в последний год живет душа в душу и у них не было конфликтных ситуаций, как это случалось ранее.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ЕмельяненкоГарик ХарламовДжиганПавел ВоляШоу "Камеди клаб"