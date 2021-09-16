Миллионы рублей: сколько стоят концерты Лепса, Моргенштерна, Джигана и Гагариной

В посткарантинный период главные заработки звезд складываются из выступлений на частных мероприятиях. Менеджеры артистов рассказали, сколько денег нужно приготовить тем, кто хочет видеть и слышать на своей вечеринке, например, Григория Лепса или Джигана.

Как пишет «Комсомольская правда», самыми востребованными сейчас среди рэперов являются Моргенштерн и Джиган. И если исполнитель «На чиле» возьмет за свое выступление миллион двести тысяч, то у Алишера ценник почти в пять раз выше.

«Пять миллионов рублей плюс райдеры», — сказал директор Моргенштерна Василий.

Самый «доступный» среди кумиров молодежи – Элджей. Его выступление обойдется в миллион. А вот самыми дорогими из всех артистов стали Григорий Лепс и Стас Михайлов. Они попросят от шести до семи миллионов рублей. Полина Гагарина, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и Дима Билан возьмут за частный концерт чуть меньше – от четырех до шести миллионов.

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