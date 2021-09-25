«На всякий случай, моя жена – девушка»: Воля на Comedy Club высказался об Утяшевой

Шоумен собрался с супругой на концерт Ольги Бузовой в «Крокус».

Певица Ольга Бузова в эфире Comedy Club на канале ТНТ пригласила на свой концерт ведущих Гарика Харламова и Павла Волю.

«28 октября я жду вас в «Крокусе» на своем концерте. Гарик тоже там будет. А, кстати, у тебя есть девушка?» — спросила Харламова Бузова.

«Да», — ответил юморист.

«Вот приходите с ней. А ты Паша с женой», — обратилась Бузова к Павлу Воле.

«Хорошо, я с девушкой хотел, но с женой приду. На всякий случай, моя жена – девушка». Павел Воля

«Киркоров так же говорит», — неожиданно заметил Гарик Харламов.

Напомним, что Ольга Бузова 28 октября даст большой концерт в «Крокусе». Он будет называться «Вот она я!»

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