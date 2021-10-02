Какие цвета подходят блондинкам: советы стилиста
Видео
Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео

«Море по колено»: Шаляпин показал, как был счастлив с миллионершей за полтора года до ее смерти

Музыкант опубликовал запись, которая была сделана в январе 2020 года еще до пандемии.

«Море по колено»: Шаляпин показал, как был счастлив с миллионершей за полтора года до ее смерти
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Певец Прохор Шаляпин в Instagram разместил запись, на которой находится вместе со своей женой канадской миллионершей Татьяной Дэвис. На кадрах они безумно счастливы вместе. Запись была сделана в январе 2020 года еще до пандемии коронавируса.

«И мы счастливы, друзья. Мы в «Юниверсале». И нам море по колено».

Прохор Шаляпин

«Кто бы тогда мог подумать. Такая веселая и красивая пара», «Светлая память. Держитесь, Прохор», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Дэвис, которой было всего 42 года, умерла от коронавируса несколько дней назад. При этом известно, что Прохору Шаляпину не удастся проститься с любимой женой из-за пандемии и отсутствия визы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

АмерикаНовости googleПрохор ШаляпинПрохор Шаляпин последние новостиТатьяна Дэвис