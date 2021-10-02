Большой выдумщик и авантюрист: была ли на самом деле в Америке жена у Прохора Шаляпина

Некоторые его коллеги и друзья считают, что он выдумал историю со свадьбой и смертью любимой ради хайпа.

Пианистка из Киева и бывшая возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская выразила сомнение, что у ее экс-любовника в Северной Америке вообще была жена, которая умерла несколько дней назад от коронавируса.

Как отметила Цымбалюк-Романовская, она не может выразить сочувствия певцу. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна думает, что в свое время Прохор Шаляпин выдумал историю с женой и последовавшей затем свадьбой.

«У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было». Виталина Цымбалюк-Романовская

Напомним, что Татьяне Дэвис на момент смерти было 42 года. Прохор Шаляпин не находит себе места после ухода из жизни любимого человека, сообщает портал Dni.ru.

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