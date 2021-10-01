«Заканчивались трагедией»: Анна Калашникова после смерти жены Прохора Шаляпина заговорила о своих неудачных романах

Телеведущая Анна Калашникова вспомнила, как потеряла ребенка. Знаменитость увидела в этом недобрый знак. Поскольку неприятности в ее личной жизни начались после расставания с певцом Прохором Шаляпиным.

Напомним, недавно экс-избранник Калашниковой остался без своей жены. У Прохора Шаляпина умерла возлюбленная Татьяна Дэвис. Миллионерша скончалась от последствий коронавируса. Бизнесвумен должны кремировать. И Шаляпин может не успеть попрощаться с усопшей.

Анна Калашникова пожалела бывшего бойфренда. Артистка призналась, что понимает исполнителя. После их расставания Анна тоже не может обзавестись крепкой и дружной семьей.

«Какой-то злой рок… Прошло пять лет с тех пор, как мы с Прохором расстались, и почему-то никому из нас не везет в личной жизни. И у Прохора, и у меня были после этого отношения, но все они заканчивались трагедией», — призналась Калашникова.

Анна рассказала, что потеряла ребенка. Исполнительница уже предвкушала материнские хлопоты, но все это осталось лишь мечтами.

«В 17-м году я была счастлива с прекрасным мужчиной, мы готовились стать родителями. Но после того, как я рассказала о своем счастье на ток-шоу, ребенок мой умер, так и не родившись. А теперь у Прохора беда», — заявила Калашникова.

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