«Украсит любой комплект»: Васильев показал модный аксессуар универсального характера

В моде все явления цикличны. Об этом не раз в эфире «Модного приговора» на Первом канале говорили и Александр Васильев, и Эвелина Хромченко. Вот и белые съемные воротнички, как оказалось, стали трендовыми уже не в первый раз.

«Такие воротники в 30-е годы назывались воротниками Клодин по имени героини фильма. Знаменитая франко-американская актриса Голливуда этого времени Клодетт Кольбер часто носила именно такие воротники. Ей приписывают моду на них. Сейчас съемные воротнички вновь в моде. Такой воротник украсит любой женский комплект», — рассказал историк моды.

Эвелина Хромченко заметила, что представленный на подиуме экземпляр отлично вписался в гардероб, демонстрирующей его героини шоу. Однако она – девушка высокая и такие впечатляющие по своим размерам модели не пойдут миниатюрным дамам. Им лучше выбрать трендовый аксессуар небольшого размера.

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