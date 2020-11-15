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«Украсит любой комплект»: Васильев показал модный аксессуар универсального характера

Съемный воротник легко вписывается в гардероб, делая его более торжественным.

«Украсит любой комплект»: Васильев показал модный аксессуар универсального характера
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

В моде все явления цикличны. Об этом не раз в эфире «Модного приговора» на Первом канале говорили и Александр Васильев, и Эвелина Хромченко. Вот и белые съемные воротнички, как оказалось, стали трендовыми уже не в первый раз.

Васильев показал, как выглядит модный съемный воротник
Васильев показал, как выглядит модный съемный воротник. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Такие воротники в 30-е годы назывались воротниками Клодин по имени героини фильма. Знаменитая франко-американская актриса Голливуда этого времени Клодетт Кольбер часто носила именно такие воротники. Ей приписывают моду на них. Сейчас съемные воротнички вновь в моде. Такой воротник украсит любой женский комплект», — рассказал историк моды.

Эвелина Хромченко заметила, что представленный на подиуме экземпляр отлично вписался в гардероб, демонстрирующей его героини шоу. Однако она – девушка высокая и такие впечатляющие по своим размерам модели не пойдут миниатюрным дамам. Им лучше выбрать трендовый аксессуар небольшого размера.

Васильев показал, как выглядит модный съемный воротник
Васильев показал, как выглядит модный съемный воротник. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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