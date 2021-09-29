Не смешите народ: почему Х-силуэтные юбки обязательно должны быть у взрослых ниже колен, рассказала Хромченко

Х-образные силуэты, которые некогда ввел в моду Кристиан Диор, как никакие другие красиво подают женскую фигуру. И они подходят практически любому телосложению, вырисовывая талию и фигуру «песочные часы». Главное здесь найти одежду по размеру и нужной длины.

Как оказалось, взрослым женщинам категорически не рекомендована длина юбки в Х-наряде выше колен и даже по колено. А почему — рассказала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала.

«Если хочется маме, не дочке, Х-образный силуэт, он очевидным образом должен заканчиваться под коленом, даже если женщина очень стройная и очень молодая. Но если она женщина замужняя, если она в статусе взрослого человека, не взрослой женщины, взрослого человека, то такая юбчонка, «восьмиклинка», «четырехклинка», выглядит всегда детской. А вот если ее продлить, это уже будет силуэт Кристиана Диора», — поведала Хромченко.

Это правило Эвелина решила рассказать зрителям, увидев взрослую героиню шоу на подиуме как раз в такой неудачной пышной юбочке, слишком короткой длины. В ней, по мнению ведущих проекта, она выглядела, как дородная школьница и в целом некрасиво.

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