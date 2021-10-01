Нюша в платье-лапше нарядилась с дочкой в одинаковые тренчи

Артистка в ожидании малыша отдыхает с первенцем в Париже.

Бывшая возлюбленная шоумена Егора Крида — Нюша — прогулялась с дочерью по улицам Парижа в одинаковых песочных плащах.

Нюша подчеркнула изменившуюся фигуру нежно-лавандовым платьем с крупной вязкой. Силуэтный наряд обтянул большой животик артистки. Поверх платья-лапши Нюша накинула длинный тренч, а на плечо повесила молочную сумку Prada. А на ногах жены бизнесмена Игоря Сивова красовались белоснежные с коричневыми вставками ботинки на рельефной подошве.

Нюша с широкой улыбкой позировала, взяв за руку малышку Симбу. К слову, девочка надела тренч, как у мамы. Однако вместо платья у наследницы артистки были темные зауженные джинсы, белые худи и кеды.

«Сладкие такие», «О боже, вы такие милые, Нюша — красавица», «Какие милости», «Счастливая семья», «Ну, классные, нет слов!», «Модницы», — восхитились поклонники Нюши.

Напомним, ранее Нюша сделала снимок, который напомнил ей о первой беременности. Артистка повторила фото в Испании, однако теперь с исполнительницей позировала дочь Симба.

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