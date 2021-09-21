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Стильно утеплилась: дочка Нюши в джинсах и леопардовом джемпере отметилась на отдыхе

Певица вместе с семьей продолжает путешествовать. На этот раз она приехала на море.

Стильно утеплилась: дочка Нюши в джинсах и леопардовом джемпере отметилась на отдыхе
Нюша с дочкой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша уже много лет выступает на сцене. Некоторые поклонники наблюдали за тем, как она взрослела. Теперь певица уже является частью большой семьи. Она вышла замуж за Игоря Сивова и подарила ему дочку Симбу. А не так давно артистка перестала скрывать, что снова ждет ребенка. Звезда при этом продолжает вести активный образ жизни. Летом она часто появлялась на вечеринках.

А вот осенью Нюша отправилась путешествовать с семьей. Недавно она делилась кадрами из Парижа, где гуляла с дочкой по знаменитым улочкам и даже посетила Диснейленд. Каждый раз певица продумывает свои образы до мелочей и носит как платья, так и мини-юбки. Растет модницей и ее наследница. Скоро малышке исполнится три года. Она часто одевается с мамой в одном стиле.

Но накануне звездная семья приехала на море. Они поселились на вилле прямо на побережье. Сивов поделился кадрами, на которых его наследница играет с каменными шариками. Симба была облачена в джинсы и леопардовый джемпер. Ее лук дополнили лимонные сандалии.

«Каждый камень похож на какую-то планету, да? А где планета Земля покажи?!» — спросил малышку папа.

«Кажется, вот это наша. Нет, вот это наша планета! Смотри, только она зеленая», — ответила кроха.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Нюши. Многие одарили ее комплиментами. Кроха очень похожа на звездную маму.

«Чудесный ребенок», «Какая она миленькая», «Вся в маму», «Очень радует глаз», «Стильно, такая вся модненькая», «Вы же на море, почему так утеплились?», «Чудесный ребенок, вся в маму», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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