Стильно утеплилась: дочка Нюши в джинсах и леопардовом джемпере отметилась на отдыхе

Нюша уже много лет выступает на сцене. Некоторые поклонники наблюдали за тем, как она взрослела. Теперь певица уже является частью большой семьи. Она вышла замуж за Игоря Сивова и подарила ему дочку Симбу. А не так давно артистка перестала скрывать, что снова ждет ребенка. Звезда при этом продолжает вести активный образ жизни. Летом она часто появлялась на вечеринках.
А вот осенью Нюша отправилась путешествовать с семьей. Недавно она делилась кадрами из Парижа, где гуляла с дочкой по знаменитым улочкам и даже посетила Диснейленд. Каждый раз певица продумывает свои образы до мелочей и носит как платья, так и мини-юбки. Растет модницей и ее наследница. Скоро малышке исполнится три года. Она часто одевается с мамой в одном стиле.
Но накануне звездная семья приехала на море. Они поселились на вилле прямо на побережье. Сивов поделился кадрами, на которых его наследница играет с каменными шариками. Симба была облачена в джинсы и леопардовый джемпер. Ее лук дополнили лимонные сандалии.
«Каждый камень похож на какую-то планету, да? А где планета Земля покажи?!» — спросил малышку папа.
«Кажется, вот это наша. Нет, вот это наша планета! Смотри, только она зеленая», — ответила кроха.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Нюши. Многие одарили ее комплиментами. Кроха очень похожа на звездную маму.
«Чудесный ребенок», «Какая она миленькая», «Вся в маму», «Очень радует глаз», «Стильно, такая вся модненькая», «Вы же на море, почему так утеплились?», «Чудесный ребенок, вся в маму», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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