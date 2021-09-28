«Дубль два»»: Нюша через два года повторила свое «беременное» фото в Испании, но уже с дочкой

Нюша на последних сроках беременности решилась на путешествие по Европе. Вначале певица побывала с дочкой Симбой во Франции, а потом к ним присоединился муж Игорь Сивов и семья отправилась в Испанию.

Здесь знаменитостей ожидала неприятность – во время экскурсии их арендованный автомобиль обчистили, оставив россиян без денег, вещей и документов. Любопытно, что гид их спрашивал перед началом тура, нет ли в машине чего-то ценного, на что Нюша и Игорь Сивов ответили отрицательно. Воришки так и не были найдены и надежды их поймать мало. По словам супруга артистки, в Барселоне, где их обокрали, практически нет камер и такие случаи — дело частое.

В итоге им выдали в посольстве временные документы и знаменитости продолжили свой отпуск. Нюша и ее муж решили воспринимать этот случай, как жизненный урок и не унывать. Звезда даже решила повторить свой снимок из прошлого, когда она тоже отдыхала в Испании будучи беременной.

Знаменитость для снимка встала на то же самое место, приняла ту же самую позу и примерила, хоть и другое, но платье мини. Правда теперь рядом с ней стояла еще и дочка Симба.

«2018 – 2021. Дубль два», — подписала Нюша фото в Instagram.

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