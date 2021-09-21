Глазами дочки: беременная Нюша в лимонных джоггерах и модных тапках отметилась на отдыхе

Певица проводит время с семьей во Франции. Накануне Симба засняла маму в повседневном наряде.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит внимание публики. Более того, певица не только выпускает хиты, но и часто деваться в молодежном стиле. 31-летняя артистка не боится подчеркивать достоинства. Она растит дочку Симбу, но не так давно звезда объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Минувшим летом Нюша часто посещала вечеринки и даже веселилась с друзьями на Алтае. С наступлением осени певица отправилась в отпуск с семьей. Уже несколько недель она путешествует с мужем Игорем Сивовы и наследницей. Оказавшись в Париже, артистка то облачалась в трикотажное платье, то гуляла в дождевике. А накануне Симба запечатлела маму в новом повседневном образе.

Нюша предстала в черном худи оверсайз и лимонных джоггерах. Образ дополнили модные тапки кофейного цвета. Именно такие кроксы в моде не первый сезон. Ранее Ксения Бородина отметилась в такой же обуви.

«Доча маму вчера вечером фотографировала. Говорит: „Ножку надо поднять вот так, мам“», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие одарили певицу комплиментами. «Животик не видно», «Такая стиляга», «По-молодежному», «Мы скучали по такой Нюше», «Очень яркая», «Эти тапки такие удобные», «Мамочка сияет», «Желтый цвет так идет», «Надо было с дочкой сфотографироваться», «Симба знает толк в фото», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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