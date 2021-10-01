«Пятый океан»: в Кремле состоялось юбилейное шоу Аниты Цой

Вокалистка исполнила для поклонников свои новые песни и хорошо известные хиты.

Седьмого февраля популярной певице Аните Цой исполнилось пятьдесят лет.

В канун этой даты, шестого февраля, в Кремлевском дворце должен был состояться юбилейный концерт Аниты Цой, шоу под названием «Пятый океан». Но из-за ковидных ограничений праздничное мероприятие было перенесено на начало октября.

На этот раз все уже пошло по плану. В первый же день октября в Кремлевском дворце состоялось юбилейное шоу Аниты Цой «Пятый океан».

Анита Цой блистала на этом роскошном празднике, который в честь своего юбилея она подарила поклонникам.

Здесь были уникальные декорации, детский хор, шоу-балет «Пятый океан». Во время исполнения одной из песен Анита Цой поднялась под купол, оказавшись внутри красивой переливающейся чаши.

Идея концерта – путешествие во времени, начиная с 70-х годов прошлого века, когда Анита Цой появилась на свет. Вокалистка исполнила свои новые песни и хорошо известные хиты «Мама», «Береги меня», «Полет» и другие.

«Я родилась в 70-х. Это было прекрасное время. Время моей мечты», — поделилась с поклонниками Анита Цой.

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