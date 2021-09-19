«Не по любви»: Анита Цой заявила, что вышла замуж без чувств

Анита Цой вышла замуж 31 год назад. Ее брак с политиком Сергеем Цоем считается одних из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В это сложно поверить, учитывая тот факт, что замуж артистка выходила, не испытывая чувств к будущему мужу. Об этом артистка рассказала в программе телеканала НТВ «Однажды».

«Замуж я выходила без любви и не по любви, и мой муж тоже. У нас была чисто корейская история, когда взяли ее и его, родители крепко пожали друг другу руки, и происходит некий тандем. И я была на 200 процентов уверена, что семьи не состоится, особенно с моим веселым характером, что мы разойдемся рано или поздно», — рассказала Цой.

Кроме того, раньше Анита часто упрекала свою маму в том, что она пошла против ее воли, следуя корейским традициям. Сейчас, спустя 31 год, безмерно благодарна родительнице.

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