«До последнего момента надеялись»: Анита Цой объявила о переносе юбилейного шоу в Кремле

Седьмого февраля популярной певице Аните Цой исполнится пятьдесят лет. К своей прекрасной дате вокалистка готовит потрясающее зрелищное шоу «Пятый океан» в Кремлевском дворце, которое было запланировано на 6 февраля.

Но как стало известно, концерт переносится на начало октября — в связи с коронавирусными ограничениями Кремлевский дворец все еще закрыт для публики. Об этом вокалистка сообщила на своей страничке в Instagram.

«Мы до последнего момента надеялись, что сможем встретиться со зрителями на моем шоу «Пятый океан» в преддверии важной личной даты, — говорит в кадре Анита Цой. — Но, к огромному сожалению, из-за всей сложившейся ситуации, Кремлевский Дворец не отрыл свои двери для зрителей».

Правда, насладиться великолепной музыкой, вокалом Аниты Цой и потрясающим шоу поклонники певицы все же смогут в ближайшее время. Юбилейный концерт «Пятый океан» покажет телеканал НТВ в ночь с 6 на 7 февраля.

«Начало трансляции по московскому времени в 00:10. По всем остальным регионам и за пределами нашей страны каждый увидит мое шоу по своему реальному местному времени, — добавила Анита Цой. — Мы перенесли дату нашей встречи в Кремле на 1 октября 2021 года. И даже если что-то снова пойдет не так, я устрою концерт под открытым небом, и приму в свои объятия всех желающих увидеть наше потрясающее музыкальное действие «Пятый океан».

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