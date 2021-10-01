Маленький комочек: Клава Безверхова из «Дома-2» показала новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова в эти дни наслаждается первыми днями материнства. Двадцать второго сентября Клава Безверхова родила сына и сейчас все свое время посвящает новорожденному малышу.

Микроблог Клавы Безверховой в Instagram тут же превратился в материнский. Лица своего сыночка молодая мама пока не показывает, но зато размещает его фото в полный рост. Трогательные кадры позволяют оценить, с какой нежностью Клава Безверхова относится к сыну.

На одном из фото она предстала с малышом на руках. Новорожденный кроха облачен в белый плюшевый комбинезон. В кадре Клава Безверхова прикасается своими губами к щеке сына. Выглядит все очень мило.

Подписчики Клавы Безверховой признались, что тронуты красивым кадром.

«Самое большое счастье — самый маленький комочек», «Как тебе к лицу быть мамой», «Какой медвежонок», «Растите здоровенькие», — высказались в Сети.

Напомним, бывшая участница «Дома-2» Клава Безверхова вышла замуж в январе этого года. Через несколько дней Клава сообщила, что беременна, а чуть позже рассказала, что у них с мужем будет сын.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.