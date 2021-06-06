«Нет денег на коляску?»: беременная Клава Безверхова появилась на «Поляне» нового «Дома-2»

Экс-участница не объяснила, по какой причине она вновь решила засветиться на проекте.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Клавдия Безверхова не так давно устроила свою личную жизнь. После ухода с проекта девушка вышла замуж за очень симпатичного молодого человека и ждет от него ребенка. У пары родится мальчик.

А накануне беременная Клава Безверхова запостила несколько снимков, которые были сделаны на «Поляне» обновленного «Дома-2», который с середины апреля выходит в эфирах телеканала «Ю».

Клава Безверхова запечатлелась на Лобном, а затем показала фото с Анной Мадан – нынешней избранницей экс-возлюбленного Клавы Максима Моргенштерна.

«Как-то так», — подписала снимок будущая мама.

Фотографии с «Поляны» произвели фурор среди подписчиков Клавы Безверховой. Многие, правда, негативно отреагировали на посещение экс-участницей этого места.

«Нет денег на коляску? Не надо туда возвращаться, там сделают все, чтобы испортить ваши отношения», «Что вас туда всех тянет-то? Живот то зачем показывать? Дебилизм», «Клава, успехов вам!» — высказываются в Сети.

Безверхова не комментирует цель своего визита на «Поляну», она лишь делает акцент на том, что у нее с мужем все в полном порядке. А раз так, то вряд ли она стала участницей «Дома-2», ведь супружеские пары на проект не берут.

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