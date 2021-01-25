«Это правда»: недавно вышедшая замуж экс-участница «Дома-2» Клава Безверхова ждет ребенка

22-летняя бывшая участница проекта «Дом-2» Клава Безверхова ждет первенца. Радостную новость Клава сообщила на своей страничке в Instagram. Она показала тест на беременность с заветными полосками и подтвердила, что готовится стать мамой.

«Да, это правда», — написала Клавдия Безверхова.

Мама Клавы одной из первых отреагировала на новость. Тут же в комментариях она радостно отозвалась, сообщив, что готова стать бабушкой.

Девушку и ее родительницу начали поздравлять с грядущим прибавлением в семье. На днях, кстати, отгремела свадьба Клавы Безверховой и ее избранника Павла. Молодой человек родом из Минска. С Клавой они познакомились после ухода девушки с проекта «Дом-2» летом минувшего года.

Девушка не так давно представила избранника подписчикам Instagram, сделав это незадолго до замужества. Вероятно, после участия в проекте Клава стала более закрытой и предпочла не делиться новостями о личной жизни.

Напомним, что на реалити-шоу Клава Безверхова строила отношения с красавчиком Максимом Моргенштерном и даже собиралась за него замуж.

Но потом молодой человек отыграл назад, бросил Клаву, та в расстроенных чувствах ушла с телестройки. Максим сейчас счастлив в отношениях с другой участницей проекта Анной Мадан.

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