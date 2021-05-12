«Вчера был важный день»: беременная Клава Безверхова и ее муж узнали пол будущего малыша

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Клава Безверхова минувшей зимой вышла замуж. Через некоторое время после свадьбы девушка объявила поклонникам, что ждет первенца. Не так давно будущая мама показывала снимок в Instagram, которым продемонстрировала, как изменились ее формы за это время.

Сейчас Клавдия Безверхова находится на 24-й неделе беременности, и уже стало понятно, кто же у нее родится.

Радостной новостью о поле будущего младенца Клава поделилась в Instagram.

«У нас вчера был важный день, мы узнали пол малыша», — написала экс-участница проекта «Дом-2».

Будущая мама добавила, что у нее родится ребенок, о котором она всегда и грезила.

«Я всю жизнь мечтала о сыне, я понимаю, что дочь я бы тоже любила больше жизни, но… Я безумно счастлива, что Вселенная услышала меня и подарила нам сына. Как же я рада», — призналась Клавдия Безверхова.

Аудитория Клавы тут же принялась поздравлять ее с тем, что она станет мамой мальчика. Поклонники уверены, что у девушки и ее супруга родится очень красивый малыш.

Смотрите также: