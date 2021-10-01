Ольга Орлова высказалась по поводу новой девушки Влада Кадони

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова дала понять, что очень рада за коллегу.

Телеведущие Ольга Орлова и Влад Кадони много лет работают вместе на съемочной площадке «Дома-2».

Влад Кадони часто намекал, что не ровно дышит к миниатюрной коллеге Ольге Орловой. Из-за этого двум ведущим «Дома-2» в какое-то время даже приписывали роман.

Но оказалось, что Ольга и Влад просто друзья. У каждого из них есть партнеры. Но, если о наличии избранника у Ольги Орловой известно уже давно, то Влад Кадони встретил девушку своей мечты всего полгода назад, а показал ее только на днях.

Пара вместе отдыхала в Турции, где Влад и решил, что пришло время рассекретить избранницу.

В микроблоге появилось и первое совместное фото влюбленных, которое произвело настоящий фурор в Сети. Под снимком Влада Кадони и его девушки оставлено более двух тысяч комментариев.

Сделала комплимент Кадони и его избраннице и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Очень красивая пара!» — написала она под фото.

Влад Кадони признался, что счастлив рядом с этой девушкой.

«Спасибо, что ты рядом, спасибо, что рядом я счастлив. Все лучшее только впереди», — пообещал Влад Кадони.

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