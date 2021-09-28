Эффектная шатенка: Влад Кадони рассекретил свою возлюбленную

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони и его избранница отдыхают в Турции.

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» 35-летний Влад Кадони несколько дней назад взял отпуск и уехал отдыхать в Турцию.

В своих сторис и постах в микроблоге с отдыха он явно давал понять, что каникулы проводит не один – то женскую одежду на видео засветит, то покажет два бокала, наполненных шампанским.

Ну а так как ранее ведущий «Дома-2» говорил о том, что встретил свою любовь, то подписчики тут же догадались, что в Турцию Влад Кадони полетел в обществе новой избранницы.

Судя по всему, отдых расположил телеведущего к тому, чтобы продемонстрировать свою девушку.

Он запечатлел ее на видео и опубликовал его в сторис. В кадре миловидная шатенка сидит на постели с телефоном в руках.

Влад Кадони предупредил, что часто демонстрировать свою избранницу не станет.

«Просто увидели, забыли, личное», — подписал телеведущий кадры с участием девушки.

Судя по всему, отношения у пары серьезные. Возможно, дело идет даже к свадьбе. Не так давно Влад Кадони купил просторный дом в Подмосковье. Не исключено, что приобретение связано с решением телеведущего создать в ближайшем будущем семью.

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