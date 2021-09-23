«Новая жизнь начинается»: Кадони сообщил о скором возвращении «острова любви» на «Доме-2»

Как отметил ведущий проекта, это случится несколько позже.

Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram пообщался со своими подписчиками. Одного из них заинтересовало, куда пропал так называемый «остров любви» на «Доме-2».

«Здравствуйте. А куда делась площадка с островов? Будет ли заново остров любви?» — спросил у Кадони подписчик.

«Все будет. Просто позже. Новая жизнь «Дома-2» только начинается». Влад Кадони

Напомним, что «Дом-2. Остров любви» на Сейшельских островах просуществовал шесть лет. Он закрылся в октябре 2020 года, когда набрала обороты пандемия коронавируса. Заметим, что участники девять месяцев просто не могли покинуть острова из-за закрытия границ.

Позже всех участников вывезли с островов в Москву. В этом году шоу «Дом-2» сменило прописку. Проект перебрался с ТНТ на телеканал «Ю».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.