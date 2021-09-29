«Почему так быстро взрослеют детки?»: Ольга Орлова увиделась с подросшим крестником Платоном

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с большой любовью и теплотой относится к своим крестникам. Звезда старается лично поздравлять их с днем рождения.

Как раз в эту среду отмечает свой праздник крестный сын Ольги Орловой Платон. Телеведущая поделилась в микроблоге совместным снимком с мальчиком, на котором он предстал с охапкой ярких воздушных шаров, которые, вероятно, вместе с подарком ему вручила его звездная крестная мама.

«Моего крестника Платона с днем рождения! Мне все кажется, что мы молодеем. Не пойму, почему так быстро взрослеют детки», — подписала фото Ольга Орлова.

Звезда тут же сделала оговорку, предупредив, что на фото она не с сыном своей покойной подруги Жанны Фриске Платоном, а его тезкой — наследником других ее друзей.

«У меня два крестника Платона и крестница Оленька», — уточнила Ольга Орлова.

Напомним, с сыном Жанны Фриске, своим крестником Платоном, Ольга Орлова не виделась уже несколько лет. Против общения с близкими его покойной мамы возражает папа мальчика Дмитрий Шепелев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.