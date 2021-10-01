Прах увезут в Канаду: Прохор Шаляпин пропустит похороны любимой жены-миллионерши

Татьяну Дэвис в самое ближайшее время кремируют.

Источник, близкий к окружению музыканта Прохора Шаляпина, на правах анонимности сообщил в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что певец пропустит похороны своей жены канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

«Прохор не поедет на похороны. Будет кремация. Гроб будет закрытый из-за коронавируса. Прах увезут в Канаду». Источник

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Ей было на момент смерти всего 42 года. Опасную инфекцию она подхватила на собственной свадьбе.

Через несколько дней у нее поднялась температура. Последние недели Татьяна Дэвис находилась в реанимации.

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