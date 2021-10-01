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Прах увезут в Канаду: Прохор Шаляпин пропустит похороны любимой жены-миллионерши

Татьяну Дэвис в самое ближайшее время кремируют.

Прах увезут в Канаду: Прохор Шаляпин пропустит похороны любимой жены-миллионерши
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Источник, близкий к окружению музыканта Прохора Шаляпина,  на правах анонимности сообщил в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что певец пропустит похороны своей жены канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Прохор Шаляпин с женой
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

«Прохор не поедет на похороны. Будет кремация. Гроб будет закрытый из-за коронавируса. Прах увезут в Канаду».

Источник

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Ей было на момент смерти всего 42 года. Опасную инфекцию она подхватила на собственной свадьбе.

Через несколько дней у нее поднялась температура. Последние недели Татьяна Дэвис находилась в реанимации.

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