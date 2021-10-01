«Неужели мы такие мерзкие люди?»: мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о наследстве сына

Мать Прохора Шаляпина рассказала, как себя чувствует певец. Новости о смерти жены выбили почву из-под ног артиста. Он очень подавлен и не выходит на связь. Исключение делает только для матери, в семье существует давняя традиции, и Прохор каждый вечер ей звонит.

Елене Колесниковой заморская невеста нравилась.

«Он с Татьяной зацвел опять, а сейчас в ужасном состоянии. До сих пор не верит в ее смерть, говорит, что не правда. Созванивался с матерью Татьяны, они подтвердили, что умерла. Такая молодая, все в шоке. Но бывает, к сожалению, и так. Я работаю в ковидном госпитале и молодые тоже умирают, каждый день вижу», — рассказывает женщина Teleprogramma.pro.

Она расстраивается, что не может отправиться в Москву поддержать сына. На работе ее не отпустят, да и сам Прохор, скорее всего, улетит на похороны. Хотя последний вопрос до конца не решен.

«Я не знаю полетит он на похороны или нет. Вчера до 12 ночи с ним были на связи, ужасно. Он сейчас дома, полностью обесточен. Не хочет ни с кем общаться, не берет трубки, только со мной созванивается. Его на месте поддерживают друзья. А вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство, все пестрит вокруг этой темы. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями. Если бы лет пять прожили, что-то нажили совместное, тогда можно было бы говорить. А сейчас – нет. Мы не алчные люди, чтобы лезть в чужой огород. Противно читать, что злопыхатели пишут. Еще человек не похоронен, а они делят. Ужасно, меня это выводит из себя!» — возмущается женщина.

Она не знает, оставила ли Татьяна что-то сыну и был ли написано завещание. Познакомиться со снохой лично она не успела. С миллионершей она общалась только онлайн.

«Когда Прохор был у нее, каждый раз звонил по видео. Я смотрела, как они мерили платье, Таня смеялась, была счастлива. Какой-то злой рок, выйти замуж и через три дня заболеть смертельной болезнью. Внешне она была здоровая, а что внутри – непонятно. Будем ждать новостей от ее родителей», — делится женщина.

Она переживает за сына, особенно ее беспокоит тот факт, что на артиста сейчас льются потоки негатива.

«Этот вам всем кажется, что у него иммунитет и он не переживает. А мне потом звонит, я же вижу, что переживает сильно. Опять волна пошла, надо набираться сил», — заключила женщина.

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