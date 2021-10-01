«Я испытываю щенячий восторг»: Лиза Арзамасова в пальто-рубашке оттенка кофе с молоком появилась в Театре Наций

В жизни у актрисы Лизы Арзамасовой все идет по плану. Еще до появления на свет сына Льва звезда обещала своим поклонникам, что выйдет на сцену 30 сентября.

Дело было еще в начале июля, когда Лиза Арзамасова только-только ушла в декрет.

И надо же, накануне, в последний день сентября Лиза Арзамасова появилась сначала на пороге Театра Наций, а затем и на его сцене.

Молодая мамочка призналась, что пережила невероятный спектр эмоций в связи со своим возвращением в привычную среду.

«Господи, я испытываю щенячий восторг. Я в театре. Как я скучала! Очень сильно, – говорит Лиза Арзамасова на видео, которым поделилась в сторис. — Мне кажется, у меня еще такого большого перерыва в театре не было лет с восьми. Господи, эта ручка в театре…»

Для первого после декрета визита на работу Лиза Арзамасова облачилась в трендовое пальто-рубашку оттенка кофе с молоком.

Напомним, Лиза Арзамасова и ее муж, прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу, Илья Авербух стали родителями 14 августа. В этот день на свет появился их сын Лев.

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