В одной цветовой гамме: Лиза Арзамасова нарядила маленького сына в ползунки в серо-голубую полоску

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Актриса подарила своему мужу Илье Авербуху сына. Своего наследника пара назвала Львом.

Лиза Арзамасова пока не спешит показывать поклонникам личико сына, но зато периодически делится трогательными кадрами с участием малыша в микроблоге.

На этот раз молодая мама показала очень нежное видео, на котором предстала на руках с Левушкой. Одеты Лиза и ее ребеночек в одной цветовой гамме – нежно-серого оттенка.

В кадре видно, что Лиза Арзамасова в домашних серых брюках полулежит на диване, а у нее на животе лежит маленький сын Левушка. Лиза нежно гладит малыша по ножкам и заодно показывает, что сын одет с ней в одной цветовой гамме.

На Леве серая кофточка и ползунки в серо-голубую полоску.

Стоит отметить, что Лиза Арзамасова уже не впервые предстает, одетая в одной тональности с сыном. Уже несколько раз актриса демонстрировала луки во время прогулок со Львом, когда она одевалась в одной гамме с коляской малыша.

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