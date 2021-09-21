«Греет внутреннее солнце»: Лиза Арзамасова высказалась о маленьком сыне от Ильи Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова этой осенью чувствует себя невероятно счастливым человеком.

В августе Лиза впервые стала мамой, а значит, в хмурые сентябрьские дни ей точно не до хандры.

Лиза Арзамасова наслаждается общением с сыном Львом, которому недавно исполнился месяц, и признается, что любовь к нему и мужу Илье Авербуху согревает ее изнутри в эти стремительно наступившие холодные дни.

«Бабьего лета в Москве, видимо, в этом сезоне не намечается. Дождливо, пасмурно, прохладно. Очень хочется сохранить внутреннее солнечное состояние этого лета как можно дольше. Наверное, все мы рано или поздно приходим к выводу, что теплее и жарче всего греет именно внутреннее солнце», — поделилась Лиза Арзамасова мыслями с подписчиками микроблога.

Те поспешили обнадежить молодую мамочку, заверив ее, что тепло этой осенью в Москве еще обязательно будет.

Напомним, Лиза Арзамасова после родов уже вернулась к активной жизни. В День города в столице она выступала в парке «Зарядье», а в конце сентября выйдет на сцену Театра наций, из которого уходила в декрет.

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