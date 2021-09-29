«Это уже не первая травма»: Авербух объяснил, почему Дава на самом деле прекратил участие в «Ледниковом периоде»

Хореограф и продюсер шоу отметил, что Дава совершил гигантский прорыв на тренировках, но обстоятельства сложились иначе.

Недавно СМИ сообщили, что певец и блогер Давид Манукян получил травму на съемках восьмого сезона проекта Первого канала «Ледниковый период» и теперь сходит с дистанции.

В своих сторис Дава сообщил, что ему требуется операция. Блогер рассказал, что на тренировке не надел повязку и повредил руку.

Как известно, проблемы со здоровьем у Давида начались еще на съемках шоу «Танцы со звездами», когда у него вылетело плечо из сустава. Тем не менее блогер продолжил свое участие в передаче и даже занял второе место вместе со своей партнершей Дарьей Палей. По той же схеме он планировал действовать и на съемках «Ледникового периода». Но проблема оказалась гораздо серьезнее.

И теперь Дава уверен, что ему необходимо хирургическое вмешательство. Подробности инцидента Teleprogramma.pro рассказал продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период», известный фигурист, олимпийский чемпион Илья Авербух.

По его словам, Давид Манукян пришел на проект с нулевым уровнем подготовки. Тренироваться он начал одним из первых еще три месяца назад. И на очередной тренировке Дава упал и снова вывихнул руку.

— Затем Давид сделал перерыв на три недели. Потом мы начали принимать решение, стоит ли ему продолжать участие в проекте. Давид сказал мне, что готов биться дальше и хочет идти до конца — тренировки продолжились.

Мне очень жаль, потому что он совершил гигантский прорыв и катался уже хорошо. Давид и Аделина (партнерша Давы по проекту фигуристка Аделина Сотникова — прим. ред.) готовили зажигательный номер, построенный на ритмах бальных танцев. Естественно, это близко Давиду. Он перенес бальный танец на лед достаточно органично».

— А потом случилась вторая травма…

— Буквально несколько дней назад ребята провели на льду больше шести часов. Это был такой перфекционизм, за которым мы недоглядели.

Они проверяли вступление, даже не продвигались вперед. В какой-то момент Давида повело. Ребята упали, у Давида «вылетела» рука. Мы все это видели на тренировках. К сожалению, в этот момент рядом не было видеокамер, которые обычно присутствуют. Врач, находящийся на площадке, тут же вправил Давиду плечо, укрепил его. А затем Давид Манукян поехал делать рентген, после чего принял решение прекратить участие в проекте.

Насколько я знаю, это уже седьмой раз, когда его рука «вылетает». И дабы не идти дальше, поскольку все это невозможно, мы решили остановить процесс.

— А что же теперь будет с Аделиной Сотниковой?

— Сейчас мы ищем Аделине партнера. В первом эпизоде проекта она пока будет судьей. Аделина проделала большую работу, тренируясь с Давой. И хотелось бы, чтобы она и дальше принимала участие в «Ледниковом периоде».

Сама Аделина Сотникова рассказала Teleprogramma.pro, что находится на связи с Давой. Сейчас родные и друзья блогера ждут подтверждения врача о необходимости операции.

Меж тем, помимо Давида Манукяна в новом сезоне проекта «Ледниковый период» принимают участие Агата Муцениеце, Ксения Бородина, которая, к слову, катается с Дмитрием Соловьевым — бывшим партнером по шоу Ольги Бузовой, Никита Пресняков, Дарья Мельникова, Даня Милохин, Иван Колесников, Гела Месхи и другие звезды.

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