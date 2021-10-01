Любимые женщины Прохора Шаляпина: кто покорял сердце завидного холостяка

Однажды Прохор Шаляпин признался, что впервые женился в 18 лет. К тому же, артисту всегда нравились дамы постарше. Так, вторым его браком, самым громким и обсуждаемым, стал союз с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Она старше артиста почти на 20 лет. Несмотря на такую разницу в возрасте, они прожили вместе два года и развелись в начале 2015-го.

Но однажды своим вкусам в отношении возраста Шаляпин все-таки изменил. В 2014-м он объявил о том, что закрутил роман с моделью и актрисой Анной Калашниковой. Позже 30-летняя блондинка сообщила о беременности. Правда, выяснилось, что Прохор не являлся биологическим отцом ребенка.

В 2018-м году Шаляпин вновь напоминает о себе, заявив о новом романе. На этот раз с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской – бывшей женой ныне покойного Армена Джигарханяна. Позже пара отмечала, что это был пиар-ход и никаких отношений у них не было.

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И вот, казалось бы, Прохор Шаляпин, наконец-то обрел долгожданное счастье. Этим летом он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Спустя три дня после роскошной свадьбы за 15 млн рублей, 42-летнюю блондинку госпитализировали. А накануне артист объявил о ее смерти от коронавируса.

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